İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşıyla telefonda görüştü

08.04.2022 17:02
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşıyla telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile ikili ilişkiler ve Viyana'daki nükleer müzakereleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile ikili ilişkiler ve Viyana'daki nükleer müzakereleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Hüseyin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki gelişmeler ve ikili ilişkilerin yanı sıra Viyana'daki nükleer müzakereler ele alındı.

Taraflar, ikili ilişkiler çerçevesinde atılan son adımları da gözden geçirerek daha önce yapılan anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması gerektiğini dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Ukrayna krizinin çözümü için diplomasi ve diyalog vurgusu yaparken, Iraklı mevkidaşını da Tahran'a davet etti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de Moskova'ya gerçekleştirdiği son ziyaret ve Rusya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeye değindi.

Hüseyin ayrıca İranlı mevkidaşına Irak'taki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika


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