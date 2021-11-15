İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, "Türkiye ile uzun vadeli yol haritası belirleyeceğiz" - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda İran'a yapacağı ziyaret ile birlikte 2 ülke arasındaki uzun vadeli iş birliği mutabakatının yol haritasını belirleyeceğiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, başkent Tahran'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuştu. Abdullahiyan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda İran'a yapacağı ziyaret ile birlikte 2 ülke arasındaki uzun vadeli iş birliği mutabakatının yol haritasını belirleyeceğiz" ifadelerine yer verdi. İki ülke arasındaki uzun vadeli iş birliği için gerekli yol haritasının oluşturulması noktasında gerekli diplomatik görüşmelerin başladığını belirten Abdullahiyan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran'a yapacağı ziyarette bu mutabakatı iki ülke Cumhurbaşkanın katılımıyla imzalayacağız" dedi.

"ANKARA VE TAHRAN HIZLI EYLEME GEÇEBİLEN HÜKÜMETLER"

İkili görüşmede bölgesel ve küresel konuları ele aldıklarını belirten Abdullahiyan, " Afganistan'daki gelişmelere yoğunlaşma, Ortadoğu'da istikrar, güvenlik ve huzurun sağlanması ve 2 ülke arasındaki komşuluk ilişkilerini ele aldık. Ülkeler arasındaki olası sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabilecek hükümetlere sahibiz. Ankara ve Tahran'da hızlı eyleme geçebilen hükümetler bulunuyor" ifadesini kullanırken, "Her iki ülkede ticaret ve sermaye konularında önemli potansiyellere sahip. Bu konularda karşılıklı olarak iş birliğini nasıl artırabileceğimizi ele aldık. Ticaret ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanındaki birliği geliştirme, enerji alanında ortaklığımızı artırma, sınır ticareti ve transit geçişler noktasında iş birliğini geliştirmeye yönelik konulara değindik. Bu alanlardaki çalışmalarımıza engel olabilecek herhangi bir sorun görmüyoruz" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)