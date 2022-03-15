İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Umut ediyorum Rusya nükleer anlaşmayı destekler" - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Umut ediyorum Rusya nükleer anlaşmayı destekler"

15.03.2022 13:29
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Umut ediyorum Rusya nükleer anlaşmayı destekler"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya'nın 4+1 ülkeleri arasında nükleer anlaşmanın imzalanması halinde anlaşmayı desteklemeyeceği şeklindeki haber ve yorumlara katılmadığını belirterek, "Bugün yapacağımız görüşmede umut ediyorum iyi ve güçlü bir nükleer anlaşma konusunda Rusya...

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya'nın 4+1 ülkeleri arasında nükleer anlaşmanın imzalanması halinde anlaşmayı desteklemeyeceği şeklindeki haber ve yorumlara katılmadığını belirterek, "Bugün yapacağımız görüşmede umut ediyorum iyi ve güçlü bir nükleer anlaşma konusunda Rusya ile ortak bir anlayışa varırız ve Rusya nükleer anlaşmayı destekler" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da yapacağı görüşme öncesi İran basınına açıklamalarda bulundu. Ukrayna savaşına değinen Abdullahiyan, savaşların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Ukrayna'da, Afganistan ve Yemen'de kısacası dünyanın neresinde olursa olsun savaşları kınıyoruz. Aynı zamanda ülkelere uygulanan yaptırımları da kınıyoruz. Ukrayna konusunda önceliğimiz, siyasi çözüm yolunun bulunması. Bu nedenle diplomasiye odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"UMUT EDİYORUM İYİ VE GÜÇLÜ BİR NÜKLEER ANLAŞMA KONUSUNDA RUSYA İLE ORTAK BİR ANLAYIŞA VARIRIZ"

Viyana'da son aşamaya gelinen nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin Rusya'dan gelen son açıklamalarla ilgili de konuşan Abdullahiyan, Rusya'nın 4+1 ülkeleri arasında nükleer anlaşmanın imzalanması halinde anlaşmayı desteklemeyeceği şeklindeki haber ve yorumlara katılmadığını belirterek, "Bugün yapacağımız görüşmede umut ediyorum iyi ve güçlü bir nükleer anlaşma konusunda Rusya ile ortak bir anlayışa varırız ve Rusya nükleer anlaşmayı destekler" dedi. Abdullahiyan ayrıca, "Eğer Viyana'da, ABD ve Batı ile anlaşırsak Rusya'nın bunu desteklemeyeceğine ilişkin haber ve yorumlar görüyoruz. Ben sayın Lavrov ile gerçekleştirdiğim son telefon görüşmesinde onun sözlerinden böyle bir sonuca varmadım" ifadelerini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

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Kaynak: İHA

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