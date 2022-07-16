İran Dışişleri Bakanı: Amacımız iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaktır - Son Dakika
Üye Girişi

İran Dışişleri Bakanı: Amacımız iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaktır

16.07.2022 01:07
İran Dışişleri Bakanı: Amacımız iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaktır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer görüşmelerine ilişkin, amaçlarının, iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmak olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer görüşmelerine ilişkin, amaçlarının, iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmak olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Twitter hesabından, nükleer anlaşmaya yeniden dönülebilmesi için yürütülen görüşmelere dair paylaşımda bulundu.

Abdullahiyan, paylaşımında, "İran, güç ve mantıkla, ekonomik kalkınma yolunda kararlılıkla yürümeye ve yaptırımların kaldırılması konusunda onurlu çabalar göstermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İran halkının haklarından vazgeçmeyeceklerini belirten Abdullahiyan, "Amacımız iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaktır." değerlendirmesini yaptı.

İranlı Bakan ayrıca, "Kuşkusuz, Beyaz Saray'ın ve Siyonizmin bölgedeki kukla gösterisi bizleri daha kararlı kılıyor." paylaşımında bulundu.

Abdullahiyan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ve Suudi Arabistan ziyaretiyle eş zamanlı olarak bu açıklamayı yapması dikkat çekti.

-Biden'ın Orta Doğu ziyareti

Dün Biden'ın İsrail ziyaretinde İsrail ile ABD, başta İran dosyası ve nükleer anlaşma olmak üzere bölgesel meseleler üzerine uzun görüşmeler yapmıştı.

Görüşmede İsrail Başbakanı Yair Lapid, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılmaması yönündeki kararı dolayısıyla Biden'a teşekkür etmişti.

İran ile nükleer anlaşmaya dönülmesine karşı olduğunu belirten Lapid, alternatif bir anlaşmayı görüşmek üzere müzakere masasına dönmesi için İran'a baskının artırılması gerektiğini söylemişti.

YORUMLAR
500
İran ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 'ikili ilişkileri' görüştü İran ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 'ikili ilişkileri' görüştü Video: İran: ABD'nin Ortadoğu Politikası, Barış Söylemiyle Çelişiyor Video: İran: ABD'nin Ortadoğu Politikası, Barış Söylemiyle Çelişiyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı: Amacımız iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaktır - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 01:14:25. #1.11#
SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı: Amacımız iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaktır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement