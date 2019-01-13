Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Bağdat'ta

İran Dışişleri Bakanı Bağdat'ta

26 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, bir dizi temasta bulunmak için Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

İran Dışişleri Bakanı Bağdat'ta, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, bir dizi temasta bulunmak için Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Irak'a yaptığı ziyaretin birkaç gün ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif Bağdat'a geldi. Zarif'in Perşembe gününe kadar sürecek Irak ziyareti çerçevesinde Erbil'i de ziyaret etmesi bekleniyor. İran'ın Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, 30 kişilik bir heyete başkanlık eden Zarif, Iraklı meslektaşı Muhammed Hekim ile görüşecek, ardından yarın diğer yetkililerle bir araya gelecek.

Irak Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği ekonomik foruma katılacak olan Zarıf'in Salı günü Erbil'e giderek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Erbil'de de bir ekonomik foruma katılacak olan Zarif, daha sonra IKBY'nin ikinci büyük kenti Süleymaniye'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

İran Dışişleri Bakanı, Çarşamba günü de Kerbela kentinde düzenlenecek olan bir başka ekonomik foruma katılarak, Perşembe günü ülkesine geri dönecek. - BAĞDAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:43 Kaynak: İHA

Politika
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