Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Bağdat'ta

İran Dışişleri Bakanı Bağdat'ta

10 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

İran Dışişleri Bakanı Bağdat'ta, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. İran ve ABD arasında yaşanan gerginlik devam ederken gerçekleştirilen ziyaret dikkat çekti. ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, iki ülke arasındaki krizi çözmek için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyleyen Bağdat'a geldi. Zarif'in 3 gün sürecek ziyaret kapsamında Iraklı mevkidaşı Muhammed Hekimi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdülmehdi ile bir araya gelmesi bekleniyor. Pazar günü ise Iraklı siyasi tarafların temsilcileriyle görüşecek olan Zarif'in, Necef ile Kerbela kentlerini ziyaret etmesi planlanıyor.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 08:00 Kaynak: İHA
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