Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı: "Batı, Müslümanları İtibarsızlaştıran Riyakarlığa Son Vermeli"

İran Dışişleri Bakanı: "Batı, Müslümanları İtibarsızlaştıran Riyakarlığa Son Vermeli"

50 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısını kınayarak, "Batı, Müslümanları itibarsızlaştıran riyakarlığa son vermeli" dedi.

İran Dışişleri Bakanı:
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısını kınayarak, "Batı, Müslümanları itibarsızlaştıran riyakarlığa son vermeli" dedi.

Yeni Zelanda'da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin ABD'den gelen açıklamalara tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı demokrasisinin geldiği noktada Siyonist İsrail rejimi Filistin'de camilere girerek Müslümanlara hakaret etmekte ve diğer yandan teröristler Yeni Zelanda'da 49 Müslümanı katlederken canlı yayın yapmaktalar. Batı, ifade özgürlüğü altında Müslümanların itibarsızlaştırılmasını savunan riyakarlığa son vermelidir" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde bulunan iki camiye yönelik gerçekleşen terör saldırısında 49 kişi hayatını kaybederken 48 kişi yaralandı. Saldırıda 2 Türk vatandaşının da yaralandığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:21 Kaynak: İHA

Twitter, Yeni Zelanda, Dışişleri Bakanı, İran, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bangladeş Kriket Milli Takımı,Yeni Zelanda'daki Kanlı Saldırıdan Son Anda Kurtulmuş Son Dakika! Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm

Demba Ba'dan Cami Saldırısına Sert Tepki Yeni Zelanda'daki Katliamda Saldırganın Dinlediği Müzik Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 16:11:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı: "Batı, Müslümanları İtibarsızlaştıran Riyakarlığa Son Vermeli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]