İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Nükleer anlaşmayı savunmak hukukun üstünlüğünü savunmak demek
1 saat önce
İran Nükleer Anlaşması, P5 + 1 ülkeleri ile İran arasında 2015 yılında imzalanan bir dönüm noktasıydı. Euronews ekibi İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Fransa'nın başkenti Paris'te anlaşmayı ve sonrasını konuştu.
İran Nükleer Anlaşması imzalandığında, bölgesel barışı sağlamak için tarihi bir itici güç olarak görüldü. Bugün ise dünyayı potansiyel bir savaşa doğru sürükleyen diplomatik krizin tam kalbinde yer alıyor.
Anlaşma P5 + 1 ülkeleri ile İran arasında 2015 yılında imzalanan bir dönüm noktasıydı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin yanı sıra Almanya ve Avrupa Birliği ile İran anlaşmanın taraflarıydı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:30
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