Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Nükleer anlaşmayı savunmak hukukun üstünlüğünü savunmak demek
Son Dakika Dünya Haber

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Nükleer anlaşmayı savunmak hukukun üstünlüğünü savunmak demek

1 saat önce

İran Nükleer Anlaşması, P5 + 1 ülkeleri ile İran arasında 2015 yılında imzalanan bir dönüm noktasıydı. Euronews ekibi İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Fransa'nın başkenti Paris'te anlaşmayı ve sonrasını konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Nükleer anlaşmayı savunmak hukukun üstünlüğünü savunmak demek, System.String[]

İran Nükleer Anlaşması imzalandığında, bölgesel barışı sağlamak için tarihi bir itici güç olarak görüldü. Bugün ise dünyayı potansiyel bir savaşa doğru sürükleyen diplomatik krizin tam kalbinde yer alıyor.


Anlaşma P5 + 1 ülkeleri ile İran arasında 2015 yılında imzalanan bir dönüm noktasıydı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin yanı sıra Almanya ve Avrupa Birliği ile İran anlaşmanın taraflarıydı.

Euronews.com'da Görüntüle

Euronews, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da ikinci doğal gaz rezervi bulundu
Yeni partinin adı ve logosu ortaya çıktı: YAP Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 23:02:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Nükleer anlaşmayı savunmak hukukun üstünlüğünü savunmak demek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]