Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Nükleer anlaşmayı savunmak hukukun üstünlüğünü savunmak demek
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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Nükleer anlaşmayı savunmak hukukun üstünlüğünü savunmak demek

1 saat önce

İran Nükleer Anlaşması, P5 + 1 ülkeleri ile İran arasında 2015 yılında imzalanan bir dönüm noktasıydı.

İran Nükleer Anlaşması, P5 + 1 ülkeleri ile İran arasında 2015 yılında imzalanan bir dönüm noktasıydı. Euronews ekibi İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Fransa'nın başkenti Paris'te anlaşmayı ve sonrasını konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:36 
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