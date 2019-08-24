İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Nükleer anlaşmayı savunmak hukukun üstünlüğünü savunmak demek

İran Nükleer Anlaşması, P5 + 1 ülkeleri ile İran arasında 2015 yılında imzalanan bir dönüm noktasıydı. Euronews ekibi İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Fransa'nın başkenti Paris'te anlaşmayı ve sonrasını konuştu.