İran Dışişleri Bakanı: Çin ve İran, terörle mücadelede işbirliği yapıyor, aynı görüşleri paylaşıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD ile ticaret savaşında Çin'i desteklediklerini" ayrıca 'Tek Çin' politikasını da ciddi ve güçlü bir şekilde savunduklarını belirtti.



Zarif, Pekin'e yapacağı ziyaret öncesi Çin'in Global Times Gazetesi için kaleme aldığı makalede Tahran-Pekin ilişkilerinden övgüyle söz etti.