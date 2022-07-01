İran Dışişleri Bakanı Doha'daki Nükleer Anlaşma Görüşmelerini "Olumlu" Olarak Niteledi - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Doha'daki Nükleer Anlaşma Görüşmelerini "Olumlu" Olarak Niteledi

01.07.2022 15:40
İran Dışişleri Bakanı Doha'daki Nükleer Anlaşma Görüşmelerini "Olumlu" Olarak Niteledi

İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin "gerçekçi davranması halinde" 2015 İran nükleer anlaşmasının canlandırılması konusunda anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin "gerçekçi davranması halinde" 2015 İran nükleer anlaşmasının canlandırılması konusunda anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu söyledi.

TAHRAN, 1 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesi Perşembe günü, İran Dışişleri Bakanı'nın Doha'da 2015 nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için yürütülen son görüşme turunu "olumlu" olarak tanımladığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Çarşamba akşamı Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Tani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın, " Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekçi davranması halinde" çok yakın olan "iyi, sağlam ve kalıcı bir anlaşmaya" varılması konusunda ciddi olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Doha'daki Nükleer Anlaşma Görüşmelerini

Abdullahiyan, "Gerçekçi bir anlaşmaya varılana dek müzakerelere devam etmeye kararlıyız" dedi.

Abdullahiyan Salı ve Çarşamba günleri yürütülen görüşmelere ev sahipliği yaptığı için Katar'a teşekkür etti.

Katar Dışişleri Bakanı da İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında AB aracılığıyla gerçekleştirilen dolaylı görüşmeleri "yapıcı ve olumlu" olarak niteleyerek Doha'nın tüm tarafları taahhütlerine geri döndürmek için çaba göstereceği sözü verdi.

İran Dışişleri Bakanı Doha'daki Nükleer Anlaşma Görüşmelerini

İran Temmuz 2015'te dünya güçleriyle bir nükleer anlaşma imzalayarak ABD önderliğinde İran'a uygulanan ambargonun kaldırılması karşılığında nükleer programını sınırlandırmayı kabul etti. Ancak eski ABD Başkanı Donald Trump Mayıs 2018'de Washington'ı anlaşmadan çekerek İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları yeniden devreye soktu ve İran da buna karşılık anlaşma kapsamındaki taahhütlerinden bazılarını yerine getirmeyi durdurdu.

İran nükleer anlaşmasının yeniden tesisine yönelik görüşmeler Nisan 2021'de Viyana'da başladı ancak Tahran ile Washington arasındaki siyasi farklılıklar nedeniyle bu yıl Mart ayında askıya alındı.

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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'Doha'daki görüşmelere ilişkin değerlendirmemiz olumlu' İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'Doha'daki görüşmelere ilişkin değerlendirmemiz olumlu' Katar'daki ABD-İran nükleer müzakerelerinden sonuç çıkmadı Katar'daki ABD-İran nükleer müzakerelerinden sonuç çıkmadı
Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı Doha'daki Nükleer Anlaşma Görüşmelerini "Olumlu" Olarak Niteledi - Son Dakika
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