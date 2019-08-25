Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı, G7 Zirvesinden ayrıldı
Son Dakika Politika Haber

İran Dışişleri Bakanı, G7 Zirvesinden ayrıldı

1 saat önce

Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesine davet üzerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldikten sonra, uçakla ülkeden ayrıldı.

İran Dışişleri Bakanı, G7 Zirvesinden ayrıldı, System.String[]

Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesine davet üzerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldikten sonra, uçakla ülkeden ayrıldı.


İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bugün Fransa Dışişleri Bakanlığının daveti üzerinde G7 Zirvesinin düzenlendiği Fransa'nın Biarritz kentine geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldiğini duyuran Zarif, görüşmenin detayları hakkında bilgi vermedi.


İsmini açıklamayan bir Fransız yetkili, Zarif'in G7'nin ana gündem maddelerinden olan İran'ın uygulamaya soktuğu nükleer program hakkında bir dizi görüşmelerde bulunduğunu söyledi.


Temasların ardından Bakan Zarif, uçağıyla Fransa'dan ayrıldı. - PARİS

Fransa, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail ordusu: Şam'da İran hedeflerini vurduk
Bakan Pekcan'dan velilere uyarı: Merdiven altı tabir edilen ve CE işareti bulunmayan ürünlere dikkat Ankara Büyükşehir Belediyesi: Çocuk Koruma Evleri'nin kapatıldığı iddiası doğru değil Slimani'nin gol attığı maçta Monaco, Nimes ile 2-2 berabere kaldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 23:09:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı, G7 Zirvesinden ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]