İran Dışişleri Bakanı: "Hiçbir unsurun ulusal güvenliğimizi hedef almasına izin vermeyeceğiz"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan gösterilere polis müdahalesini eleştiren bazı Avrupa ülkelerini hedef alarak, ülkesinin ulusal güvenliğine kasdedilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre, Abdullahiyan, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile telefonda görüştü.

Mevkidaşıyla görüşmesinde ülkesindeki gösterilere değinen Abdullahiyan, "İşin ilginci, Avrupa'da isyan hareketine karşı müdahale edilince iyi, İran'da olunca 'göstericilere sert müdahale' oluyor. İçeriden veya dışarıdan hiçbir unsurun ülkenin ulusal güvenliğini hedef almasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran kanunlarının barışçıl gösterilere izin verdiğini savunan Abdullahiyan, barışçıl gösteriler düzenleyenler ile ülkenin güvenliği, halkın mal ve can güvenliğine kasdedenlerin durumunun farklı olduğunu kaydetti.

Görüşmede iki bakanın ayrıca, lişkilerin geliştirilmesi ve nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesine ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok bölgesine yayılmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumunun (IHR) 8 Ekim'de yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybeden göstericilerin sayısının 185'e yükseldiği kaydedildi.

Avrupa Parlamentosu 6 Ekim'de İran'ı Emini'nin ölümüyle ilgili tarafsız soruşturma yürütmeye davet etmiş, Avrupa Birliği de cinayetin sorumlularına yaptırım uygulama çağrısı yapmıştı.