İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "ABD gerçekçi yaklaşırsa anlaşmaya varmak mümkün olabilir"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin gerçekçi olması durumunda nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesi için nihai anlaşmaya varılabileceğini belirtti.

Entekhab haber sitesine göre, Abdullahiyan, Nijeryalı mevkidaşı Geoffrey Onyeama'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Abdullahiyan, "Yarım asırlık İran-Nijerya ilişkilerini; siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için bir sermaye olarak görmekteyiz" dedi.

Nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesine ilişkin yapılan görüşmeler hakkında da konuşan Abdullahiyan, ülkesinin kalıcı bir anlaşmaya varılması konusundaki kararlılığını vurgulayarak, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), görevi olan teknik konulardaki vazifesini yerine getirmesini ve siyasi mülahazalardan uzak durmasını umuyoruz. ABD konuya gerçekçi yaklaşırsa anlaşmaya varmak mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama ise iki ülkenin kadim ilişkilerinin; ticari, siyasi ve kültürel alandaki iş birliğinin attırılması için zemin niteliğinde olduğunu söyledi.

Onyeama, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi ve sorunların çözülmesi konusunda ümitli olduklarını kaydetti.

İran ile nükleer anlaşma ve müzakere süreci

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Washington, eski Başkan Donald Trump döneminde, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı.

Anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşü için Nisan 2021'den beri Avrupa Birliği'nin (AB) koordinatörlüğünde Viyana'da yapılan müzakereler, 8 Ağustos'ta sona ererken, müzakerelerin koordinatörlüğünü üstlenen AB'nin sunduğu taslak anlaşma metni sonrasında taraflar nihai anlaşmaya varma konusunda önceki aylara nazaran daha olumlu işaretler vermişti.

Anlaşma taslağına ilişkin AB aracılığıyla yapılan dolaylı müzakereler neticesinde ABD yönetimi, İran'ın sunduğu metnin "yapıcı" olmadığını açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 9 Eylül'de yaptığı bir açıklamada, anlaşma metnine İran'ın cevabının "kendilerini gerilettiğini" söylemişti.

İran'ın yaptırımların kaldırılması ve ABD'nin tekrar anlaşmadan çekilmeyeceğine dair istediği güvencelerin anlaşma ihtimalini zayıflattığı belirtiliyor.