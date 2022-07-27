İran Dışişleri Bakanı, AB yetkilisiyle "nükleer müzakereleri" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve Tahran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerdeki son durumu değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, AB yetkilisi Borrell ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerde gelinen son durum gözden geçirilerek görüş alışverişinde bulunuldu.

Abdullahiyan, "Borrell ve yardımcısı Enrique Mora'nın çabalarını takdir ettiğini" belirterek, "İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varma iradesinde hiçbir şüphe yoktur." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin başlangıcından bu yana "İran'ın her zaman iyi niyetini ve anlaşmaya varmak için ciddi iradesini gösterdiğini" öne süren Abdullahiyan, "Eğer ABD bir çözüm bulmak ve anlaşmaya varmak için gerçekçi bir adım atarsa, tüm tarafların kabul edebileceği iyi bir anlaşmaya varılabilir." dedi.

"İran, diplomasi ve müzakere yolunun devam etmesini memnuniyetle karşılıyor"

Abdullahiyan, Borrell'in nükleer anlaşmanın canlandırılması için yakın zamanda sunduğu taslak metne atıfta bulunarak, "İran, diplomasi ve müzakere yolunun devam etmesini memnuniyetle karşılıyor." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan ayrıca, ABD'nin her fırsatta bir anlaşmaya varmak istediğini belirttiğini, bunun için de pratikte adımlar atması gerektiğini söyledi.

"Müzakerelerin olumlu bir sonuca ulaşmasının zamanı geldi"

AB Dış Politika Sorumlusu Borrell, İran tarafının şimdiye kadar müzakere sürecinde olumlu ve ciddi bir irade gösterdiğini ve artık müzakerelerin olumlu bir sonuca ulaşmasının zamanının geldiğini ifade etti.

Borrell, kendisinin ve yardımcısının tüm taraflarla iletişim ve istişareler yoluyla bir anlaşmaya varma sürecini kolaylaştırmaya ve hızlandırmaya hazır olduklarını bir kez daha vurguladı.

Görüşmede ayrıca iki yetkili bu süreçte nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulundu.