İran ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları bölgedeki "son gelişmeleri" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile Güney Kafkasya bölgesindeki son gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni çatışmaların başlamasından endişe duyduğunu ifade eden Abdullahiyan, İran'ın meseleyi barışçıl ve siyasi yollarla çözmek için yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Abdullahiyan, Azerbaycan ve Ermenistan dahil, ülkelerin toprak bütünlüğünün korunmasını önemsediklerini, İran-Ermenistan sınırını değişmeden korunması gereken tarihi bir iletişim yolu olarak gördüklerini kaydetti.

Bölgenin yeni bir savaşa daha tahammül edemeyeceğini vurgulayan Abdullahiyan, İran'ın çatışmanın taraflarını itidalli olamaya davet ettiğini söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlığın çözümüne yardımcı olma çabalarından dolayı İran'ı takdir ettiklerini belirterek son sınır çatışmaları hakkında Abdullahiyan'a bilgi verdi.

Azerbaycan'ın komşularıyla ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığını aktaran Bayramov, Bakü'nün hiçbir ülkenin topraklarına göz dikmediğini belirtti.