İran ve Çin Dışişleri bakanları "ikili ilişkileri" görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

İran ve Çin Dışişleri bakanları "ikili ilişkileri" görüştü

09.09.2022 00:26
İran ve Çin Dışişleri bakanları "ikili ilişkileri" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile ikili, bölgesel, uluslararası meseleler ve yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile ikili, bölgesel, uluslararası meseleler ve yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi telefonda görüştü.

Abdullahiyan, Wang Yi ile iki ülke arasında kapsamlı stratejik iş birliği programının uygulanmasındaki son durumu ele aldı.

İran ile nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasının ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana müzakerelerine değinen Abdullahiyan iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varma konusunda hala ciddi olduklarını aktardı.

Abdullahiyan, "Ancak Amerika, anlaşmaya en kısa sürede varılabilmesi için metinde muğlak söylemlerin kullanımından uzak durmalıdır." ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ikili ilişkilerin iki ülke çıkarlarına uygun olarak geliştirilmesine dikkati çekerek, kapsamlı iş birliği programının uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

Bölgesel ve uluslararası birçok konuda iki ülkenin ortak görüşüne işaret eden Wang Yi, İran tarafının Çin'in Astana formatına katılımı için verdiği desteği takdir ettiğini ifade etti.

Çinli Bakan, uluslararası arenada tek taraflılığı reddettiklerini ve nükleer müzakerelerde İran'ın makul taleplerini desteklediklerini belirtti.

YORUMLAR
500
Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü ABD, Ukrayna ve komşularına 2 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planlıyor ABD, Ukrayna ve komşularına 2 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planlıyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Çin Dışişleri bakanları 'ikili ilişkileri' görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:56 Hakim tabancayla intihar etti! O sırada çocukları da evdeydi
23:58 Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası hayal kırıklığıyla başladı! Yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan Ferencvaros'a yenildi
23:42 Kraliçe Elizabeth'in Atatürk'le ilgili unutulmaz sözleri: Bu kadar yakışıklı olduğunu ilk defa görüyorum
23:33 Dinamo Kiev'i yıkan Batshuayi'den galibiyet açıklaması: Bana çok fazla güven verdiler
23:11 DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakayı ele verdi
23:04 Jorge Jesus'tan Mircea Lucescu'ya dikkat çeken yanıt: Maçın istatistiklerine bakabilir
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçesi Elizabeth için başsağlığı paylaşımı yaptı
22:48 Londra Köprüsü düştü! İşte İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze programı...
22:29 Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisine olay hareket: Şimdi de yere yat
22:17 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için dünya liderleri taziye mesajları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 00:26:37. #1.12#
SON DAKİKA: İran ve Çin Dışişleri bakanları "ikili ilişkileri" görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement