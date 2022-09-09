İran ve Çin Dışişleri bakanları "ikili ilişkileri" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile ikili, bölgesel, uluslararası meseleler ve yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi telefonda görüştü.

Abdullahiyan, Wang Yi ile iki ülke arasında kapsamlı stratejik iş birliği programının uygulanmasındaki son durumu ele aldı.

İran ile nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasının ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana müzakerelerine değinen Abdullahiyan iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varma konusunda hala ciddi olduklarını aktardı.

Abdullahiyan, "Ancak Amerika, anlaşmaya en kısa sürede varılabilmesi için metinde muğlak söylemlerin kullanımından uzak durmalıdır." ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ikili ilişkilerin iki ülke çıkarlarına uygun olarak geliştirilmesine dikkati çekerek, kapsamlı iş birliği programının uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

Bölgesel ve uluslararası birçok konuda iki ülkenin ortak görüşüne işaret eden Wang Yi, İran tarafının Çin'in Astana formatına katılımı için verdiği desteği takdir ettiğini ifade etti.

Çinli Bakan, uluslararası arenada tek taraflılığı reddettiklerini ve nükleer müzakerelerde İran'ın makul taleplerini desteklediklerini belirtti.