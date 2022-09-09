İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Güney Afrikalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Güney Afrikalı mevkidaşı ile görüştü

09.09.2022 01:30
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Güney Afrikalı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile ikili ilişkileri, bazı bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile ikili ilişkileri, bazı bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Pandor telefonda görüştü.

Abdullahiyan, görüşmede, İran dış politikasında Afrika kıtasının önemine değindi, Tahran yönetiminin bu kıtayla ve özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

İki ülkenin fırsat ve kapasitelerinin daha fazla değerlendirilmesini umduğunu belirten Abdullahiyan, "İki ülke arasında enerji alanında uzun süredir iyi bir iş birliği var ve her iki tarafın ilgi alanlarında iş birliğini güçlendirmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Abdullahiyan ayrıca, Güney Afrika'nın Filistin meselesindeki duruşunu ve ülkenin Filistin halkına destek politikasını takdir ettiğini bildirdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor da iki ülkenin Karma Ekonomik Komisyon'un yeni bir turunu düzenleme çabalarını takdirle karşıladığını belirterek, ortak komisyon anlaşmalarının uygulanmasının önemine işaret etti.

İran ile nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasının ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana müzakerelerine değinen Pandor, müzakerelerin bir an önce sonuçlandırılmasını umduğunu kaydetti.

Pandor ayrıca, Güney Afrika Devlet Başkanının İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi resmi ziyaret için davet ettiğini, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerde bir sıçramanın temeli olacağını umduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Güney Afrikalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

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