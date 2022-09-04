İran ve Hindistan Dışişleri Bakanları "ikili ilişkileri" görüştü - Son Dakika
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İran ve Hindistan Dışişleri Bakanları "ikili ilişkileri" görüştü

04.09.2022 23:04
İran ve Hindistan Dışişleri Bakanları "ikili ilişkileri" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile ikili ilişkileri, bazı bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile ikili ilişkileri, bazı bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar telefonda görüştü.

Görüşmede Abdullahiyan, iki ülke arasında ilerleyen ilişkilere değinerek Hindistan'a yaptığı son ziyaretin başarısının memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Abdullahiyan, İran'ın resmi ziyarette varılan anlaşmaları uygulamaya hazır olduğunu belirtti.

Hindistanlı mevkidaşına yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmelerdeki son gelişmeler hakkında bilgi veren Abdullahiyan, Yeni Delhi'ye iki tarafı yakınlaştırmaya yardımcı olma çabaları için de teşekkür etti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar da iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin iyi bir düzeyde olduğuna işaret ederek, ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişeceği yönündeki umudunu dile getirdi.

İran'ın nükleer sorununun çözümünü her zaman desteklediklerini ifade eden Jaishankar bu desteğin gelecekte de devam edeceğini söyledi.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Hüseyin Emir, India, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Hindistan Dışişleri Bakanları 'ikili ilişkileri' görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran ve Hindistan Dışişleri Bakanları "ikili ilişkileri" görüştü - Son Dakika
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