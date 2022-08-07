İran ve Katar Dışişleri Bakanları Gazze'deki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

İran ve Katar Dışişleri Bakanları Gazze'deki son gelişmeleri görüştü

07.08.2022 19:28
İran ve Katar Dışişleri Bakanları Gazze'deki son gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki bakan, ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı.

Abdullahiyan, İsrail'in onlarca masum Filistinli çocuk ve kadının şehit olmasına sebep olan vahşi saldırılarını kınadı.

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ile dün gece görüştüğünü kaydeden Abdullahiyan, "Genel Sekreter'in telefon görüşmesinde söylediğine göre, direniş, siyonist rejimin son suçlarına karşı güçlü ve etkili bir yanıt için kapsamlı bir plana sahip." ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de İsrail'in son saldırılarını kınayarak, ateşkes sağlanması için çabaların sürdüğünü belirtti.

Al Sani, İsrail'in Mescid'i Aksa'daki "provokatif eylemini", çatışmaların tırmanmasının nedeni olarak yorumladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı ve Mescid-i Aksa baskını

İsrail'in İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta başladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarının üçüncü gününde ölü sayısı 32'ye, yaralı sayısı 275'e yükseldi.

Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederken, fanatik Yahudi yerleşimciler bugün, İsrail polisinin eşliğinde gruplar halinde Meğaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

YORUMLAR
500
Ürdün: İsrail'in Gazze'ye saldırıları 'şiddet döngüleri'ne yol açar Ürdün: İsrail'in Gazze'ye saldırıları 'şiddet döngüleri'ne yol açar Libya, Yemen ve İran'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kınama Libya, Yemen ve İran'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kınama
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Gazze, Katar, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Katar Dışişleri Bakanları Gazze'deki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:26 Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Şilili yıldız Alexis Sanchez
18:58 Dünyanın son gününde insanlar böyle mi olacak? 20 milyondan fazla görüntülendi
18:25 1920 yılında ölen küçük kızın mumyası sergileniyor! Görenler hem korkuyor hem de şaşırıyor
18:10 AK Parti'ye geçeceği öne sürülmüştü! Mehmet Ali Çelebi geçmiş paylaşımlarını kaldırdı
18:04 Fenerbahçe taraftarı merakla bekliyordu! 10 numara Arda Güler'e verildi
17:25 Sosyetenin konuştuğu iddia! Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin boşanacağı konuşuluyor
17:22 Batuhan Karadeniz'in yeni adresi belli oldu! Spor Toto 2. Lig ekibinde top koşturacak
17:06 Türkiye'den İsrail ile Filistin arasında artan gerilime ilişkin açıklama: Çağrımızı yineliyoruz
17:13 Ünlü rapçi Norm Ender'den garsonun başından şampanya döken Demet Akalın'a sert gönderme!
17:04 Vampir kelebekler İstanbul'da! Bahçelerdeki meyve sebzelere zarar veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 19:29:17. #1.11#
SON DAKİKA: İran ve Katar Dışişleri Bakanları Gazze'deki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement