İran ve Katar Dışişleri Bakanları Gazze'deki son gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki bakan, ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı.

Abdullahiyan, İsrail'in onlarca masum Filistinli çocuk ve kadının şehit olmasına sebep olan vahşi saldırılarını kınadı.

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ile dün gece görüştüğünü kaydeden Abdullahiyan, "Genel Sekreter'in telefon görüşmesinde söylediğine göre, direniş, siyonist rejimin son suçlarına karşı güçlü ve etkili bir yanıt için kapsamlı bir plana sahip." ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de İsrail'in son saldırılarını kınayarak, ateşkes sağlanması için çabaların sürdüğünü belirtti.

Al Sani, İsrail'in Mescid'i Aksa'daki "provokatif eylemini", çatışmaların tırmanmasının nedeni olarak yorumladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı ve Mescid-i Aksa baskını

İsrail'in İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta başladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarının üçüncü gününde ölü sayısı 32'ye, yaralı sayısı 275'e yükseldi.

Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederken, fanatik Yahudi yerleşimciler bugün, İsrail polisinin eşliğinde gruplar halinde Meğaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.