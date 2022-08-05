İran ve Irak Dışişleri Bakanları "ikili ilişkileri" görüştü - Son Dakika
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İran ve Irak Dışişleri Bakanları "ikili ilişkileri" görüştü

05.08.2022 11:43
İran ve Irak Dışişleri Bakanları "ikili ilişkileri" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile "ikili ilişkiler ve bölgesel konuları" konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile "ikili ilişkiler ve bölgesel konuları" konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

İki bakan, nükleer anlaşmanın yeniden uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'da yeniden başlayan müzakerelerdeki son durum hakkında istişarelerde bulundu.

Görüşmede Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşından hac sırasında Suudi Arabistan'da tutuklanan İran vatandaşının serbest bırakılması için Riyad yönetimine bir mesaj iletmesini istedi.

Irak'ın İran sınırında çıkan yangınlar

Abdullahiyan bölgedeki aşırı sıcaklık nedeniyle Irak'ın güneyinde İran sınırına yakın bölgedeki sazlık alanda çıkan yangınlara da değindi.

Söz konusu yangınların neden olduğu dumanın ülkesinin Huzistan Eyaleti'ndeki Azadegan ovasında bulunan yerleşim alanlarını ciddi şekilde etkilediğini söyleyen Abdullahiyan, İran'ın yangını bir an önce kontrol altına almak için iş birliğine hazır olduğunu vurguladı.

Kile Serdeşt Sınır Kapısı'nın açılması talebi

Abdullahiyan ayrıca iki ülke arasındaki Kile Serdeşt Sınır Kapısı'nın yeniden bölge halkının hizmetine açılmasını istediklerini belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de Irak topraklarındaki yangınların sınır komisyonları arasında sağlanacak koordinasyon yoluyla kontrol altına alınması için hazır olduklarını ifade etti.

Hüseyin ayrıca Kile Serdeşt Sınır Kapısı'nın yeniden açılması konusunu takip edeceğini vurguladı.

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Kaynak: AA

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