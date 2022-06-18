İran Dışişleri Bakanı ile AB Yüksek Temsilcisi "nükleer müzakereleri" görüştü - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı ile AB Yüksek Temsilcisi "nükleer müzakereleri" görüştü

18.06.2022 20:53
İran Dışişleri Bakanı ile AB Yüksek Temsilcisi "nükleer müzakereleri" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerdeki son gelişmeler hakkında konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerdeki son gelişmeler hakkında konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan ile Borrell telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Borrell'in anlaşmaya varma çabalarını takdir eden Abdullahiyan, ABD'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulunda (UAEA) bir karar çıkarmak konusundaki "yapıcı olmayan ve aceleci hareketlerini" eleştirdi.

Müzakerelerin devam etmesi talebine değinen Abdullahiyan, "Tahran her zaman rasyonel ve sonuç odaklı müzakereleri memnuniyetle karşılamıştır ancak iyi ve kalıcı bir anlaşmaya varmak için karşı tarafın çelişkili davranışlarından vazgeçmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Abdullahiyan, UAEA Yönetim Kurulunca karar alındıktan sonra, milletin haklarından geri adım atmayacaklarını gösterdiklerini kaydederek "ABD yapıcı olmayan davranışını sürdürmek istiyorsa uygun cevabımızla karşılaşacaktır." dedi.

Diplomasinin en iyi yol ve çözüm olduğuna inanmaya devam ettiklerini söyleyen Abdullahiyan, "İran hiçbir zaman müzakere masasından uzaklaşmadı. Bu nedenle istenilen anlaşmaya varmak için görüşmelerde her zaman önemli girişimlerde bulunduk. Ancak müzakere verimli olmalıdır." diye konuştu.

Borrell ise nihai bir anlaşmaya varılmasında olumlu bir rol oynamaya devam etmek istediğini belirterek "Mevcut durumdan çıkış yolu, diplomasiyi sürdürmek ve verimsiz eylemlerden kaçınmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Taraflarca iyi bir sonuca varılması için gerekli çabayı göstermeye hazır olduğunu kaydeden Borrell, " Viyana'da bir anlaşmaya varmaktan çok uzakta değiliz, şimdi müzakereleri hızlı bir şekilde yeniden başlatmanın ve sıkı çalışmanın zamanıdır." dedi.

İran'ın 3 tesisinde şüpheli uranyum parçaları bulundu

İran ile UAEA arasında 5 Mart'ta İran'daki 3 tesise ilişkin sorunların giderilmesi için iş birliği yapılması hususunda uzlaşı sağlanmış, İranlı yetkililerin bu yerler hakkında Ajansın sorularını teknik veriler doğrultusunda yanıtlayacağı, Ajansın da Tahran tarafından sunulan açıklamaları değerlendirerek gerekli açıklamayı yapacağı bildirilmişti.

Ancak UAEA'nın geçen haftalarda basına yansıyan bir raporunda, "İran'daki 3 tesiste nükleer silah üretiminden şüphelenilen uranyum parçaları bulunduğu ve Tahran'ın bu konuda açıklama yapmadığı" ileri sürülmüştü.

UAEA Yönetim Kurulunda konuya dair 8 Haziran'da yapılan oylamada, 30 üye ülkenin oylarıyla İran'a karşı karar çıkarılması kabul edilmişti. Karar 2 "hayır", 3 çekimser oya karşılık 30 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Alınan karara tepki olarak İran, nükleer merkezlerindeki birçok gözlem kamerasını ve ölçüm cihazını devre dışı bıraktığını bildirmişti.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın petrokimya ürünlerinin ihracatında rol oynayan iki şirketin Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) paravan şirketlerine yaptırım uyguladığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı ile AB Yüksek Temsilcisi 'nükleer müzakereleri' görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı ile AB Yüksek Temsilcisi "nükleer müzakereleri" görüştü - Son Dakika
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