İran Dışişleri Bakanı ile Alman mevkidaşı nükleer müzakereleri görüştü - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile karar aşamasına giren Viyana'daki nükleer görüşmeler hakkında istişarelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Abdullahiyan ile Baerbock, 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın oturum aralarında bir araya geldi.

Görüşmede, Alman mevkidaşı ile Viyana'daki nükleer görüşmeler hakkında fikir alışverişinde bulunan Abdullahiyan, İran'ın ilk günden itibaren iyi bir anlaşmaya varmaya kararlı olduğunu ve müzakere taraflarından ülkesinin kırmızı çizgilerinin dikkate alınmasını beklediklerini söyledi.

Abdullahiyan, Tahran'ın meşru taleplerinin dikkate alınması halinde Viyana'da iyi bir anlaşmaya varılabileceğini, müzakerelerin son aşamasında karşı tarafın yanlış bir hesap yapmaması gerektiğini ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ise Viyana'daki görüşmelerin kritik bir noktada olduğunu ve tüm tarafların bu noktayı en kısa sürede aşmak için azami çaba göstermesinin önemini vurguladı.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.

Eski Başkan Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Taraflar, görüşmelerde karar aşamasına girildiğini belirtiyor.