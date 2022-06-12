İran Dışişleri Bakanı ile BM Genel Sekreteri "yaptırımlar ve nükleer müzakereleri" görüştü - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı ile BM Genel Sekreteri "yaptırımlar ve nükleer müzakereleri" görüştü

12.06.2022 12:29
İran Dışişleri Bakanı ile BM Genel Sekreteri "yaptırımlar ve nükleer müzakereleri" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması, nükleer müzakereler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması, nükleer müzakereler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan ile Guterres, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Viyana'daki nükleer müzakerelerin sürdürülmesinin önemini vurgulayan Guterres, diplomasiyi İran ile BM Güvenlik Konseyinin diğer tarafları arasındaki anlaşmazlıkları çözmenin en iyi yolu olarak nitelendirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran hakkındaki son kararına da değindi.

Kararı "sadece bir tavsiye" olarak nitelendiren Guterres, müzakerelerin sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da ABD ve 3 Avrupa ülkesinin, kararı UAEA Yönetim Kuruluna sunmasını "aceleci ve siyasi" bir hareket olarak değerlendirdi.

İran'ın 3 tesisinde şüpheli uranyum parçaları bulundu

İran ile UAEA arasında 5 Mart'ta İran'daki 3 tesise ilişkin sorunların giderilmesi için iş birliği yapılması hususunda uzlaşı sağlanmış, İranlı yetkililerin bu yerler hakkında Ajansın sorularını teknik veriler doğrultusunda yanıtlayacağı, Ajansın da Tahran tarafından sunulan açıklamaları değerlendirerek, gerekli açıklamayı yapacağı bildirilmişti.

Ancak UAEA'nın geçen hafta basına yansıyan bir raporunda, "İran'daki 3 tesiste nükleer silah üretiminden şüphelenilen uranyum parçaları bulunduğu ve Tahran'ın bu konuda açıklama yapmadığı" ileri sürülmüştü.

UAEA Yönetim Kurulunda konuya dair 8 Haziran'da yapılan oylamada, 30 üye ülkenin oylarıyla İran'a karşı karar çıkarılması kabul edilmişti. Karar, 2 "hayır", 3 çekimser oya karşılık 30 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi de yaptığı açıklamada "Ajansın İran'da daha önce bildirilmeyen 3 yerde tespit ettiği nükleer bulgulara ilişkin Tahran yönetiminin inandırıcı açıklamalarda bulunmadığını" söylemişti.

Yemen'deki gelişmeler

İranlı Bakan ayrıca Yemen'de ateşkesin devam etmesini desteklediklerini söyledi.

Abdullahiyan, insani kuşatmanın tamamen kaldırılması gerektiğini, bunun Yemenli gruplar arasında daha fazla müzakere başlatmak için iyi bir zemin olacağını dile getirdi.

Açıklamada, Yemen'deki krizle ilgili olarak BM Genel Sekreteri'nin, "İran'ın ateşkesin devamını destekleme çabalarını ve yapıcı tutumunu önemsediği" aktarıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı ile BM Genel Sekreteri 'yaptırımlar ve nükleer müzakereleri' görüştü - Son Dakika

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