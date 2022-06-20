İran Dışişleri Bakanı ile Türkmen mevkidaşı "ikili anlaşmaları" görüştü - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı ile Türkmen mevkidaşı "ikili anlaşmaları" görüştü

20.06.2022 00:38
İran Dışişleri Bakanı ile Türkmen mevkidaşı "ikili anlaşmaları" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, ikili anlaşmaların uygulanması ve başta Hazar'a kıyısı olan devletlerin Aşkabat'ta yapılacak zirvesi olmak üzere bazı bölgesel meseleleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, ikili anlaşmaların uygulanması ve başta Hazar'a kıyısı olan devletlerin Aşkabat'ta yapılacak zirvesi olmak üzere bazı bölgesel meseleleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Meredov telefonda görüştü.

Abdullahiyan, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının Tahran'daki son toplantısındaki görüşmeyi iki ülke arasındaki ilişkilerde dönüm noktası olarak nitelendirdi.

İran'ın ikili anlaşmaları takip etmeye ve uygulamaya hazır olduğunu belirten Abdullahiyan, Hazar'a kıyısı olan ülkeler zirvesinin düzenlenmesine ev sahipliği yapan Aşkabat'a destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, son Tahran ziyareti sırasında Türkmenistan Devlet Başkanı'nı ağırlama çabalarından dolayı İran'a teşekkür ederek ziyareti iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfanın başlangıcı olarak değerlendirdi.

İki liderin görüşmesi sırasında varılan anlaşmalara değinen Meredov, anlaşmaları uygulamak için Türkmenistan'ın bakan, kuruluş başkanları ve özel sektörünün İranlı mevkidaşlarıyla görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Raşid Meredov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Aşkabat'taki Hazar kıyı devletleri zirvesine katılması için davet ettiğini aktardı.

Berdimuhamedov'un 15 Haziran'da gerçekleşen Tahran ziyaretinde iki ülke arasında ticaret, ekonomi, ulaştırma, transit geçişler, kültürel ilişkiler, bilim, teknik, çevre ve devlet televizyonu ile radyo kurumları arasında iş birliği gibi alanlarda 9 mutabakat zaptı imzalanmıştı.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Türkmenistan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı ile Türkmen mevkidaşı 'ikili anlaşmaları' görüştü - Son Dakika

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