İran Dışişleri Bakanı ile Ukraynalı mevkidaşı Moskova ile Kiev arasındaki gerginliği görüştü - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile Moskova ile Kiev arasındaki gerginliğe ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Ukraynalı mevkidaşı Kuleba, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler hakkında bir telefon görüşmesi yaptı.

Abdullahiyan, ülkesinin Ukrayna ile çeşitli alanlarda ikili ilişkileri genişletme ve geliştirme kararlılığını dile getirdi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki ilişkilerde yaşanan krize işaret eden Abdullahiyan, gerilimin azalmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, mevcut sorunun üçüncü ülkelerin müdahalesi olmaksızın diyalog ve diplomatik kanallardan çözülmesini umduğunu belirtti.

Abdullahiyan, İran'ın iki ülke arasındaki sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesi için gerekli her türlü katkıya hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise Kiev ile Tahran'ın daima iyi ilişkilere sahip olduğunu ve bugüne kadar üçüncü tarafların bu iyi ilişkilere etkide bulunmayı başaramadığını ifade etti.

İran'ın mevcut krizdeki tutumunu olumlu bulduklarını dile getiren Kuleba, Rusya ile savaş istemediklerini ve sorunun diplomatik ve barışçıl yollarla çözülmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Kuleba, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda geliştiğini ve karşılıklı ticaret hacminin daha da artmasını umduğunu kaydetti.??????????????