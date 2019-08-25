iran dışişleri bakanı muhammed cevad zarif, biarritz'e gitti
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İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, G7 Zirvesinin yapıldığı Biarritz kentine gittiğini duyurdu.
İran Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:45 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, G7 Zirvesinin yapıldığı Biarritz kentine gittiğini duyurdu.
Seyyid Abbas Musevi, Zarif'in, G7 Zirvesi'nin yapıldığı Biarritz kentine gittiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Musevi, "Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine, Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevad Zarif, G7'nin yapıldığı Biarritz'e, Fransa ve İran cumhurbaşkanları arasındaki yakın zamanda yapılan girişimleri sürdürmek için gitti. Bu ziyarette, ABD delegasyonu ile toplantı veya müzakere yapılmayacaktır" dedi.
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