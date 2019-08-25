Son Dakika Haberleri: iran dışişleri bakanı muhammed cevad zarif, biarritz'e gitti
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iran dışişleri bakanı muhammed cevad zarif, biarritz'e gitti

53 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, G7 Zirvesinin yapıldığı Biarritz kentine gittiğini duyurdu.

iran dışişleri bakanı muhammed cevad zarif, biarritz'e gitti, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, G7 Zirvesinin yapıldığı Biarritz kentine gittiğini duyurdu.

Seyyid Abbas Musevi, Zarif'in, G7 Zirvesi'nin yapıldığı Biarritz kentine gittiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Musevi, "Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine, Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevad Zarif, G7'nin yapıldığı Biarritz'e, Fransa ve İran cumhurbaşkanları arasındaki yakın zamanda yapılan girişimleri sürdürmek için gitti. Bu ziyarette, ABD delegasyonu ile toplantı veya müzakere yapılmayacaktır" dedi.


Mevlüt Çavuşoğlu, Musevi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:45 Kaynak: DHA
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