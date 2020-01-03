İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: 'ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından... - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından...

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır"

Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:14 Kaynak: AA
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