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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından...
6 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır"
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:14 Kaynak: AA
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır"
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