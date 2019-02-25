İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Görevinden İstifa Ettiği Bildirildi
3 dakika önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in görevinden istifa ettiği bildirildi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in görevinden istifa ettiği bildirildi
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:18 Kaynak: AA
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