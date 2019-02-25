Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Görevinden İstifa Ettiği Bildirildi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Görevinden İstifa Ettiği Bildirildi

3 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in görevinden istifa ettiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Görevinden İstifa Ettiği Bildirildi, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in görevinden istifa ettiği bildirildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:18 Kaynak: AA

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