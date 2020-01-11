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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının "yanlışlıkla"...
6 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının "yanlışlıkla" düşürülmesi nedeniyle özür diledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:26 Kaynak: AA
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının "yanlışlıkla" düşürülmesi nedeniyle özür diledi.
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