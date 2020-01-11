İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının "yanlışlıkla"... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının 'yanlışlıkla'... - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının "yanlışlıkla"...

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının "yanlışlıkla" düşürülmesi nedeniyle özür diledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının "yanlışlıkla" düşürülmesi nedeniyle özür diledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran füzeyle düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderiyor
Son dakika: İran Devrim Muhafızları, Ukrayna uçağını füze zannettikleri için düşürdüklerini açıkladı Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı

Son Dakika Haberleri
13:42 AFAD, milli takım seçmelerine hazırlanan kayakçılar için seferber oldu - Son Dakika
13:41 Tarihi Alan Başkanlığı personeline 'Etkin İletişim ve Takım Ruhu' semineri - Son Dakika
13:40 Bakan Pekdemirli: Kıbrıs isale hattında kopukluk gözlemlendi - Son Dakika
13:40 23 ilde yapılan 62 'faili meçhul dolandırıcılık' olayı çözüldü - Son Dakika
13:35 Hayvan Dostu Niğde Belediyesi - Son Dakika
11:06 Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Son Dakika
08:53 Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 13:48:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının "yanlışlıkla"... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]