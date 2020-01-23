İran Dışişleri Bakanı'ndan Suudi Arabistanlı mevkidaşının diyalog çağrısına yanıt - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı'ndan Suudi Arabistanlı mevkidaşının diyalog çağrısına yanıt - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı'ndan Suudi Arabistanlı mevkidaşının diyalog çağrısına yanıt

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, komşularıyla müzakereye açık olduğunu ve bölgenin çıkarlarını tesis edecek her türlü girişime katılmaya hazır olduklarını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı'ndan Suudi Arabistanlı mevkidaşının diyalog çağrısına yanıt, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, komşularıyla müzakereye açık olduğunu ve bölgenin çıkarlarını tesis edecek her türlü girişime katılmaya hazır olduklarını bildirdi.

Zarif, resmi Twitter hesabından Arapça olarak yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan ile müzakerelere dair değerlendirmede bulundu.

Bölgenin çıkarlarını tesis edecek her türlü girişime katılmaya hazır olduklarını ifade eden Zarif, "İran, komşularıyla müzakereye açıktır. Bölge halkına ümidi geri getirecek, kalkınmayı sağlayacak ve istikrara hizmet edecek her adımı memnuniyetle karşılıyoruz." görüşlerini paylaştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, dün yaptığı açıklamada İran ile görüşmeye hazır olduklarını ancak bunun Tahran yönetimine bağlı olduğunu söylemişti. İran'ın şiddete başvurarak bölgesel hedeflerinde daha fazla yol alamayacağını kabul etmesi gerektiğini belirten Bin Ferhan, bunun da ikili diyalog için bir ön şart olabileceğini dile getirmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Twitter, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vedat Milor ve Vedat Muriqi'in diyaloğu, sosyal medyayı salladı
ABD İran Özel Temsilcisi: Kaani, Süleymani'nin yolundan giderse, kaderi aynı olacak Yıldız Tilbe'nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu! "Kendine ne yaptın Yıldız?" Son Dakika: Ölümcül koronavirüsü Suudi Arabistan, Vietnam ve İngiltere'ye de sıçradı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 20:15:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Dışişleri Bakanı'ndan Suudi Arabistanlı mevkidaşının diyalog çağrısına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]