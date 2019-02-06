Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a Yanıt

İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a Yanıt

18 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammad Cevad Zarif, ABD'nin Orta Doğu'daki "diktatörleri, kasapları ve radikalleri" desteklediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a Yanıt, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammad Cevad Zarif, ABD'nin Orta Doğu'daki "diktatörleri, kasapları ve radikalleri" desteklediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de yaptığı konuşmada İran'ı hedef alan sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi.

Zarif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Donald Trump bize karşı suçlamalar yöneltirken, Yahudi yurttaşlarımız dahil tüm İranlılar ABD'nin baskısına rağmen 40 yıllık ilerlemeyi kutluyor. (İran) düşmanlığı, ABD'nin bölgemize yıkım getiren diktatörleri, kasapları ve radikalleri desteklemesine neden olmuştur."

ABD Başkanı Trump, başkanlık koltuğundaki ikinci "Birliğin Durumu" konuşmasında, İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararını savunarak, " Tahran'ın ABD'nin bölgedeki müttefiklerini ve Yahudileri tehdit etmesine izin vermeyeceklerini" söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:08 Kaynak: AA

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