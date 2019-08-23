Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı: "Nükleer anlaşmanın yeniden müzakeresi mümkün değil"
Son Dakika Politika Haber

İran Dışişleri Bakanı: "Nükleer anlaşmanın yeniden müzakeresi mümkün değil"

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "İran'ın duruşu gayet açık. Bizim açımızdan nükleer anlaşmanın yeniden müzakeresi kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı:

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "İran'ın duruşu gayet açık. Bizim açımızdan nükleer anlaşmanın yeniden müzakeresi kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.


İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından gazetecilere konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı ile nükleer anlaşamaya ilişkin olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Zarif, "Fransa'nın nükleer anlaşmaya ilişkin bazı önerileri vardı. Bu konuda bizim de yeni önerilerimiz oldu. Karşılıklı atılacak adımları değerlendirdik" dedi.


Fransa Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen olumlu ve yapıcı görüşmenin AB'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulayan Zarif, "Macron'un G7 Zirvesi'nde diğer AB ülkeleri ile bu konuyu görüşme fırsatı olacaktır" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı ile İran Cumhurbaşkanı arasında karşılıklı telefon görüşmelerinin devam edeceğini aktaran Zarif, diplomasi kanalının açık olduğunu belirterek, "Elbette İran'ın duruşu gayet açık. Bizim açımızdan nükleer anlaşmanın yeniden müzakeresi kabul edilebilir değil" şeklinde konuştu.


Macron ile Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ulaşımının güvenliği hakkında da görüştüklerini belirten Zarif, İran'ın Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ne en fazla kıyısı olan ülke olduğunu hatırlatarak, "Deniz ulaşımındaki güvenlik tüm ülkeler için geçerli olmalıdır. Petrol ve diğer ürünleri taşıyan İran'a ait gemiler için de bu güvenlik sağlanmalı" dedi. - TAHRAN

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kremlin'den Rusya-Türkiye-İran zirvesi hakkında açıklama: Hazırlıklar başladı
AK Parti'nin 7. Olağan Kongre tarihi belli oldu İngiltere'de Osmanlı torunu olarak anılan Başbakan Boris Johnson rahatlığıyla sosyal medyada gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Kıbrıs tepkisi: Sana Türk bayraklarını tanıtacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 18:15:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı: "Nükleer anlaşmanın yeniden müzakeresi mümkün değil"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]