Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı: Nükleer silah arayışında değiliz

İran Dışişleri Bakanı: Nükleer silah arayışında değiliz

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, pazartesi günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada İran'ın nükleer silah arayışında olmadığını, İran dini lideri Hamaney'in uzun süre önce yayınladığı bir fetva ile nükleer silahları yasaklamış olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı: Nükleer silah arayışında değiliz, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, pazartesi günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada nükleer silah arayışında olmadıklarını, Dini Lider Hamaney'in uzun süre önce yayınladığı bir fetva ile nükleer silahları yasakladığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırımlarını ekonomik terör olarak niteleyen Zarif, Başkan Donald Trump'ın politikalarının İran halkına zarar verdiğini ve bölgede gerilimi artırdığını ifade etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:23 
Dışişleri Bakanı, İran, Dünya
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