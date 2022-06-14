İran Dışişleri Bakanı, Pakistanlı mevkidaşı ile Afganistan, Yemen ve Filistin'i görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

İran Dışişleri Bakanı, Pakistanlı mevkidaşı ile Afganistan, Yemen ve Filistin'i görüştü

14.06.2022 16:13

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile ikili ilişkilerin yanı sıra Afganistan, Yemen ve Filistin'deki gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile ikili ilişkilerin yanı sıra Afganistan, Yemen ve Filistin'deki gelişmeleri ele aldı.

Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'ı ziyaret eden Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, mevkidaşı ile iki ilişkiler, ekonomik, ticari, kültürel ve turizm iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuları görüştüklerini belirtti.

Afganistan'daki son gelişmelerin, Yemen ve Filistin'deki konuların da ele alındığını kaydeden Abdullahiyan, Afganistan'daki tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının ülkedeki zorluklardan çıkış yolu olduğunu ifade etti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nda verilen İran karşıtı karara atıfta bulunan Abdullahiyan, İran'ın müzakere masasından hiçbir zaman kaçmadığını, müzakere ve diplomasinin bir anlaşmaya varmanın en iyi yolu olduğuna inandığını söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ise İran'ın Pakistan'ın önemli bir komşusu olduğunu ve ülkesinin Tahran ile ilişkileri geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Zerdari, görüşmede ikili ilişkileri hak ettiği seviyeye getirebilmek için ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Daha fazla icaret ve ikili ilişkinin önündeki engelleri kaldırmaya kararlı olduklarını söyleyen Zerdari, "Enerji iş birliğimizi artırmaya ve İran'dan daha fazla elektrik ithal etmeye, sınır kapıları açıp daha fazla sınır ticaret yapmaya kararlıyız." dedi.

Zerdari iki ülkenin yasal çerçeve içinde mahküm değiş tokuşu yapabilmesi olasılığını da konuştuklarını kaydetti.

İki günlük resmi ziyaret için bu sabah Tahran'a gelen Zerdari'nin temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan bu sabah Tahran'da Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile de görüşmüştü.

İran Dışişleri Bakanı, Pakistanlı mevkidaşı ile Afganistan, Yemen ve Filistin'i görüştü
İran Dışişleri Bakanı, Pakistanlı mevkidaşı ile Afganistan, Yemen ve Filistin'i görüştü
İran Dışişleri Bakanı, Pakistanlı mevkidaşı ile Afganistan, Yemen ve Filistin'i görüştü
İran Dışişleri Bakanı, Pakistanlı mevkidaşı ile Afganistan, Yemen ve Filistin'i görüştü

YORUMLAR
500
Filistin Başbakanı Iştiyye, İtalyan mevkidaşı Draghi ile iki devletli çözümü görüştü Filistin Başbakanı Iştiyye, İtalyan mevkidaşı Draghi ile iki devletli çözümü görüştü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı, Pakistanlı mevkidaşı ile Afganistan, Yemen ve Filistin'i görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:08 Fenerbahçe'de yeni sezonun teknik ekibi belli oldu! Mehmet Aurelio ismi sürpriz oldu
21:39 Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı
21:35 Sri Lanka'da tarımsal üretimi artırmak için 4 gün çalışma, 3 gün izin olacak
21:28 "Turkish Airlines" yerine "Türkiye Hava Yolları" yazma kararıyla ilgili gelen tepkilere AK Parti'den yanıt geldi
21:26 İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü
21:11 Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 22:27:11. #1.13#
SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı, Pakistanlı mevkidaşı ile Afganistan, Yemen ve Filistin'i görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement