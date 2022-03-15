İran Dışişleri Bakanı: "Rusya, Viyana'da anlaşmaya varılmasına engel değildir" - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı: "Rusya, Viyana'da anlaşmaya varılmasına engel değildir"

15.03.2022 16:06
İran Dışişleri Bakanı: "Rusya, Viyana'da anlaşmaya varılmasına engel değildir"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya'nın Viyana'daki nükleer müzakerelerde muhtemel bir anlaşmaya engel olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya'nın Viyana'daki nükleer müzakerelerde muhtemel bir anlaşmaya engel olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, "Görüşmede, ülkelerimize yönelik yaptırımları, Viyana'daki nükleer müzakereleri ve Ukrayna'da yaşananların Tahran-Moskova ilişkilerine etkisini konuştuk." dedi.

İran'ın Ukrayna'daki savaşı desteklemediğini ve sorunların diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini söyleyen Abdullahiyan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba tarafından Rus yetkililere iletmek üzere kendisine bir mesaj gönderdiğini aktardı.

Abdullahiyan, "Ukrayna Dışişleri Bakanı bu mesajda benden Ukrayna'nın siyasi bir çözüme hazır olduğunu ve Ukrayna tarafının savaşın durmasını istediğini Rus tarafına iletmemi istedi." ifadelerini kullandı.

Viyana'daki nükleer görüşmelerle Ukrayna'daki savaş arasında bir bağlantı olmadığını söyleyen Abdullahiyan, müzakerelerde henüz anlaşmaya varılmamasının nedeninin ABD yönetimi olduğuna işaret ederek, "ABD'nin, İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması sürecinde fahiş taleplerden vazgeçeceğini umuyoruz. Müzakerelerde kırmızı çizgi olarak belirlediğimiz bazı konularda ABD ile anlaşırsak Rusya görüşmelerin sonuna kadar bizimle birlikte olacaktır." diye konuştu.

Rusya'nın Viyana'daki görüşmelerde yapıcı bir rol oynadığını ifade eden Abdullahiyan, "Rusya, Viyana'da anlaşmaya varılmasına engel değildir." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, Viyana'daki nükleer görüşmelere ara verilmesinin İran'ın elini güçlendireceğini söyledi.

İran ile nükleer müzakereler ve Rusya'nın garanti talebi

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Yaklaşık 11 aydır süren görüşmelerde nihai aşamaya ulaşılırken, anlaşmanın taraflarından Rusya, Ukrayna savaşıyla ilgili kendisine yönelik yaptırımların İran ile iş birliğine zarar vermeyeceğine dair ABD'den yazılı garantiler talep etmişti.

Mevcut nükleer anlaşmaya yeni bir madde eklenmesini gerektiren Rusya'nın bu beklenmedik talebinin nihai aşamaya gelinen müzakerelerde pürüze yol açtığı belirtilmişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de 11 Mart'ta "dış etkenler" nedeniyle Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelere ara verilmesine ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.

Türkiye tıkanıklığın aşılmasını istiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin müzakerelerle ilgili beklentisini şu sözlerle ifade etmişti:

"Bundan bir ay önce nükleer anlaşma konusunda bize gelen bilgilere göre yüzde 95 anlaşmışlardı. Forum başlarken yüzde 99,9'a çıktı. Yani tamamen anlaştıklarını söyleyebiliriz. Tabi Rusya'nın burada olumsuz bir tavır takındığını da söylüyorlar. Umarım böyle bir tavır olmaz. Çünkü burada yapılacak bir anlaşmanın olumlu etkisi sadece iki taraf için değil, herkes tarafından hissedilecek. Yani Rusya da buna dahil. Ama sıkıntılı bir konunun bu kadar sıkıntı yaşarken aşılması, pozitif bir atmosfer de doğuracak. Dolayısıyla bu konuda inşallah en kısa zamanda tam mutabakat, herkesin desteklediği bir mutabakat sağlanır."

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, Rusya-İran ilişkilerini etkilemeyeceğine dair garanti verdiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, Rusya-İran ilişkilerini etkilemeyeceğine dair garanti verdiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Rusya gayrimeşru yaptırım şartlarında bile İran ile iş birliğini geliştirecek.' Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Rusya gayrimeşru yaptırım şartlarında bile İran ile iş birliğini geliştirecek.' İran: Güçlü bir anlaşmaya varana kadar nükleer görüşmeleri sürdüreceğiz İran: Güçlü bir anlaşmaya varana kadar nükleer görüşmeleri sürdüreceğiz

Mevlüt Çavuşoğlu, Viyana, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı: 'Rusya, Viyana'da anlaşmaya varılmasına engel değildir' - Son Dakika


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