Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı: "Savaş peşinde değiliz"
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İran Dışişleri Bakanı: "Savaş peşinde değiliz"

34 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD ve müttefiklerinin bölgede gerginliğe neden olduklarını söyleyerek, Tahran yönetiminin savaş peşinde olmadığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı:
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD ve müttefiklerinin bölgede gerginliğe neden olduklarını söyleyerek, Tahran yönetiminin savaş peşinde olmadığını ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Zarif, basın mensuplarına yapığı açıklamada, ABD'nin İran karşısındaki saldırgan ve tahrik edici politikalarına işaret ederek, "ABD İran'ın savunma programına kırmızı çizgi çekebilecek konumda değildir" şeklinde konuştu. ABD ve müttefiklerinin bölgede gerilimi artırdıklarına işaret eden İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın savaş arayışında olmadığını belirterek, "Açık ve net olan bir şey varsa o da İran'ın savaş arayışında olmadığıdır. Biz kendi halkımızın refahı ve gelişmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. İran'ın ABD olmadan nükleer anlaşmaya devam edebileceğini söyleyen Zarif, anlaşmaya muhatap diğer ülkelerden taahhütlerine bağlı kalmalarını isteyerek, "Nükleer anlaşma şu ana kadar yapılmış en iyi anlaşmadır. Buna rağmen herkes için faydalı ve iyi olabilecek bir anlaşma yapamazsınız. Eğer Donald Trump'ın etrafında iyi danışmanları olsaydı bu gerçeği fark edebilirdi" dedi.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 01:45 Kaynak: İHA
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