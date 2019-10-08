İran Dışişleri Bakanı: Suriye'de olası bir askeri operasyona karşıyız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, " Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı askeri müdahaleye karşı olduklarını söylediğini" belirtti.



Bakanlığın resmi sitesinde yapılan yazılı açıklamada, " Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerektiği" vurgulandı.