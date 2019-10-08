Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı: Suriye'de olası bir askeri operasyona karşıyız
Son Dakika Dünya İran Dışişleri Bakanı: Suriye'de olası bir askeri operasyona karşıyız

İran Dışişleri Bakanı: Suriye'de olası bir askeri operasyona karşıyız

44 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı askeri müdahaleye karşı olduklarını söylediğini" belirtti

İran Dışişleri Bakanı: Suriye'de olası bir askeri operasyona karşıyız, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, " Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı askeri müdahaleye karşı olduklarını söylediğini" belirtti.


Bakanlığın resmi sitesinde yapılan yazılı açıklamada, " Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerektiği" vurgulandı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:21 
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