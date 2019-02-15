Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı: Suriye'de Türkiye'nin Güvenlik Kaygıları Dikkate Alınmalı

İran Dışişleri Bakanı: Suriye'de Türkiye'nin Güvenlik Kaygıları Dikkate Alınmalı

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye savaşını bitirmek konusunda Ankara, Tahran ve Moskova'nın girişimlerinin başarılı olduğunu söyledi.

">
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye savaşını bitirmek konusunda Ankara, Tahran ve Moskova'nın girişimlerinin başarılı olduğunu söyledi. NBC'nin sorularını cevaplandıran Zarif, Türkiye'nin bölgedeki güvenlik kaygılarını dikkate alarak bir uzlaşıya varılabileceğini kaydetti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:58 

Moskova, Türkiye, Dışişleri Bakanı, İran, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz Bilişim Alanında İş Arayanlara İngiltere Kapılarını Açıyor

Fenerbahçe'nin Efsane Kaptanı Alex de Souza: Gerçek Fenerbahçeli, Galatasaray'a Gol Attığında Olunur Yusuf Yazıcı, Galatasaray Maçında Arda Akbulut ile Yaşadığı Diyaloğa Açıklık Getirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 23:21:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı: Suriye'de Türkiye'nin Güvenlik Kaygıları Dikkate Alınmalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]