İran Dışişleri Bakanı: Suriye'de Türkiye'nin Güvenlik Kaygıları Dikkate Alınmalı
1 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye savaşını bitirmek konusunda Ankara, Tahran ve Moskova'nın girişimlerinin başarılı olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif, Suriye
savaşını bitirmek konusunda Ankara
, Tahran
ve Moskova
'nın girişimlerinin başarılı olduğunu söyledi. NBC'nin sorularını cevaplandıran Zarif, Türkiye
'nin bölgedeki güvenlik kaygılarını dikkate alarak bir uzlaşıya varılabileceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:58
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