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İran Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ile görüşmeleri sürdürmek istediklerini belirtti - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ile görüşmeleri sürdürmek istediklerini belirtti

19.02.2022 15:39
İran Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ile görüşmeleri sürdürmek istediklerini belirtti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan'la ilişkileri düzeltmek için yürütülen görüşmeleri sürdürmek istediklerini ancak bunun öncelikle Riyad yönetiminin iradesine bağlı olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan'la ilişkileri düzeltmek için yürütülen görüşmeleri sürdürmek istediklerini ancak bunun öncelikle Riyad yönetiminin iradesine bağlı olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Abdullahiyan ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Almanya'da düzenlenen 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın oturum aralarında bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri düzeltmek için Bağdat hükümeti aracılığıyla yapılan görüşmelere işaret eden Abdullahiyan, Riyad yönetimi ile görüşmeleri sürdürmeye hazır olduklarını ancak bunun her şeyden önce karşı tarafın iradesine bağlı olduğunu ifade etti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ise Tahran ile Riyad arasındaki müzakerelerin bir sonraki turuna da ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmişti. Irak'ın ara buluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 23 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, Riyad'la müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmiş ve bunun bir göstergesi olarak Suudi Arabistan'ın Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatında görevli üç İranlı diplomata vize verdiği bilgisini aktarmıştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Riyad, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ile görüşmeleri sürdürmek istediklerini belirtti - Son Dakika


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