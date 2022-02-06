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İran Dışişleri Bakanı, yaptırımlar konusunda ABD'nin ciddi bir adımını görmediklerini söyledi - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı, yaptırımlar konusunda ABD'nin ciddi bir adımını görmediklerini söyledi

06.02.2022 16:20
İran Dışişleri Bakanı, yaptırımlar konusunda ABD'nin ciddi bir adımını görmediklerini söyledi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer müzakerelerde ABD tarafından yaptırımların kaldırılmasına ilişkin ciddi bir adım görmediklerini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer müzakerelerde ABD tarafından yaptırımların kaldırılmasına ilişkin ciddi bir adım görmediklerini ifade etti.

İran devlet televizyonuna konuşan Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Abdullahiyan, "Bizim için önemli olan karşı tarafın pratikte ne yaptığıdır. Amerikalıların ekonomik yaptırımları somut bir şekilde kaldırma konusundaki pratik davranışlarını görmemiz gerekiyor. Biz bu alanda ABD'den ciddi bir girişim görmedik." dedi.

Washington yönetiminin anlaşmayla ilgili ön koşul sunduğuna dair iddiaları yalanlayan Abdullahiyan, şöyle devam etti:

"ABD tarafından bize ulaşan bir ön koşul söz konusu değil. İyi bir anlaşma yapmak istiyoruz. Sınırlı süreli bir anlaşma yapma peşinde değiliz."

Abdullahiyan, dün yaptığı açıklamada, nükleer müzakerelerde siyasi ve ekonomik konularda garanti verilmesiyle ilgili bazı anlaşmaların sağlandığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı, yaptırımlar konusunda ABD'nin ciddi bir adımını görmediklerini söyledi - Son Dakika


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