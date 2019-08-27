Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Zarif: "ABD anlaşmaya dönmezse Ruhani ile Trump arasında görüşme olmayacak"
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İran Dışişleri Bakanı Zarif: "ABD anlaşmaya dönmezse Ruhani ile Trump arasında görüşme olmayacak"

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD nükleer anlaşmaya dönmezse ve anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmezse iki ülke arasında bir görüşmenin mümkün olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif:

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD nükleer anlaşmaya dönmezse ve anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmezse iki ülke arasında bir görüşmenin mümkün olmadığını söyledi.


İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yakın zamanda bir görüşmenin olabileceğine ilişkin açıklamalarını değerlendiren Zarif, Ruhani ve Trump arasında böyle bir görüşmenin olmayacağını belirterek, "Şu an önemli olan ABD hükümetinin ve Trump'ın daha önce imzaladıkları anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeleridir" dedi.


Şu ana kadar ABD tarafından olumlu bir sinyal almadıklarını belirten Zarif, son Fransa ziyaretinde nükleer anlaşmanın nasıl korunması ve devam ettirilmesini görüştüğünü söyledi.


Fransız makamların ABD'li yetkililer ile yaptıkları görüşmenin ilgilendiklerini aktaran Zarif, "Fransa ziyaretimde ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Ruhani arasında bir görüşmenin mümkün olmadığını söyledim. ABD 5+1 koalisyonuna dönmezse ve nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmezse iki ülke arasında bir görüşme olmayacaktır" ifadelerini kullandı.


İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif diplomatik temaslarda bulunmak için Çin'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Japonya ve Malezya'yı ziyaret edecek olan Zarif, dün G7 zirvesine ev sahipliği yapan Fransa'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Söz konusu ziyaretin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yakın bir zamanda görüşme olabileceğini söylemişti. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:07 Kaynak: İHA
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