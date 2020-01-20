İran Dışişleri Bakanı Zarif: "ABD halkımızdan korkuyor, silahımızdan değil" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'ABD halkımızdan korkuyor, silahımızdan değil' - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "ABD halkımızdan korkuyor, silahımızdan değil"

7 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'ın silahından değil halkından korktuğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif:

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'ın silahından değil halkından korktuğunu söyledi.

Zarif, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur'un " Tahran'ın füze programına ilişkin" soru önergesi üzerine Meclis'te yaptığı konuşmada, İran ile ABD'nin askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre ABD yönetiminin Kum'daki Fordo Nükleer Tesisleri'ni yok etme kararı aldığını ancak İran halkı arasındaki dayanışmayı artırabileceği "endişesi" üzerine daha sonra bundan vazgeçtiğini ifade eden Zarif, İran lideri Ali Hamaney'in "Şehit Süleymani devrim için Komutan Süleymani'den daha etkilidir." sözlerini hatırlattı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile arasında geçen bir konuşmayı aktaran Zarif, şunları kaydetti:

"Kerry bana 'Fordo'yu neden kurdunuz istersek rahatlıkla yok ederiz?' dedi. Ben de ona 'Sonrasında ne olacak?' dedim. Kerry bana Fordo Nükleer Tesislerini, yok edilmesi halinde doğacak muhtemel sonuçlardan duydukları endişe nedeniyle yok etmediklerini söyledi."

ABD'nin askeri savunmaya yılda 2 trilyon dolar, İran'ın ise 16 milyar dolar harcadığına işaret eden Zarif, "Ülkemizi, ABD'nin silah kapasitesi karşısında o kadar da güçlü olmayan askeri silahlar korumayacaktır. Bizi koruyacak olan halkın kültürü ve fedakarlığıdır. ABD'nin zayıflığına yol açan şey askeri kapasitemiz değil birliğimiz olmuştur. ABD halkımızdan korkuyor, silahımızdan değil. Savunma kapasitemiz dünya için bilinen bir şeydir." görüşlerini paylaştı.

Washington'un 40 yıldır İran'daki rejimi yıkmanın peşinde olduğunu savunan Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"İran'daki İslam Cumhuriyeti'nin devrilmesi düşüncesi ABD'nin bir gerçeği ve biz de buna göre hareket ediyoruz. Askeri mantıkla dünyaya karşı koymanın ne anlamı var? Süleymani'nin öldürülmesinin ardından dünyaya gücümüzü gösteren şey meydanlara inen halkımızdı. Caddeleri dolduran halk, bizim gücümüzün bir göstergesiydi."

Nükleer anlaşmaya da değinen Zarif, bu konuda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin değil İran'ın kazandığını ileri sürdü.

Zarif, "AB, ABD karşısında siyasetini bir kenara bırakmak zorunda kaldı. ABD yönetimi AB'nin nükleer anlaşmadan çıkması için adeta kendini paralıyor. ABD, AB'nin nükleer anlaşmadan çıkması için gümrük tarifelerini yüzde 25 artırmakla tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ'cü Hakan Şükür'ü FETÖ'cüler 2 milyon dolar dolandırdı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Suriye'deki M4 karayolu, ABD ve Rusya anlaşmazlığı nedeniyle geçici olarak kapandı 2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır! ABD baskısıyla hasıraltı edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 20:11:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Dışişleri Bakanı Zarif: "ABD halkımızdan korkuyor, silahımızdan değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]