İran Dışişleri Bakanı Zarif: "ABD yaptırımları, Kovid-19 ile mücadeleye engel" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'ABD yaptırımları, Kovid-19 ile mücadeleye engel' - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "ABD yaptırımları, Kovid-19 ile mücadeleye engel"

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadeleyi engellediğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif:

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadeleyi engellediğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov arasında yapılan telefon görüşmesinde, virüsle mücadele konusu ele alındı.

Zarif, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını eleştirdiği görüşmede, "ABD'nin tek taraflı zalimce yaptırımları, İran'ın tehlikeli bir salgın olan yeni tip koronavirüsle mücadelesinin önünde önemli bir engel teşkil ediyor. İran ve dünya, bu ağır süreci de aşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:40 Kaynak: AA
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