İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Avrupa, nükleer anlaşmayı Trump'a sattı" - Son Dakika
Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Avrupa, nükleer anlaşmayı Trump'a sattı' - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Avrupa, nükleer anlaşmayı Trump'a sattı"

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Zarif yaptığı açıklamada, Avrupa'nın nükleer anlaşma konusunda ABD'ye teslimiyetini eleştirerek, "Onlar Trump'ın gümrük vergilerinden kurtulmak için nükleer anlaşmayı sattı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif:

İran Dışişleri Bakanı Zarif yaptığı açıklamada, Avrupa'nın nükleer anlaşma konusunda ABD'ye teslimiyetini eleştirerek, "Onlar Trump'ın gümrük vergilerinden kurtulmak için nükleer anlaşmayı sattı" dedi.


İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif İngiltere, Almanya ve Fransa'dan oluşan 3 Avrupa ülkesinin nükleer anlaşmadaki ihtilafların halledilmesi için yeniden bir mekanizma kurulması girişimlerine tepki göstererek onların ABD'ye teslim olduklarını söyledi.


Zarif bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onların teslim oldukları -Avrupa'nın ABD karşısında- teyit edilmiş oldu. Onlar Trump'ın gümrük vergilerinden kurtulmak için nükleer anlaşmayı sattı" dedi.


Zarif açıklamasının devamında, "Dostlarım bunun bir faydası yok. Siz sadece onun iştahını kabarttınız. Okul yıllarınızda sizlere zorbalık yapan çocukları hatırlıyor musunuz" ifadelerini kullandı.


Zarif, Avrupa'nın nükleer anlaşma konusunda bağımsız karar verebilmekten yoksun olmasını eleştirerek, "Eğer şerefinizi satmak istiyorsanız buyurun ama ahlaki ve kanuni olarak görünmeyi bırakın. Sizler buna sahip değilsiniz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başörtüsüz fotoğrafları yayınlanan hakem, İran'a gidemiyor
Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü Ruhani: Trump geri adım attı Galatasaray, gelir artışı ve net kar-zarar dengesinde Avrupa devlerini geride bıraktı

Son Dakika Haberleri
20:14 Hayvan Haklarını Koruma Komisyon Raporu Genel Kurulda - Son Dakika Haber
20:12 İran Cumhurbaşkan Ruhani'den Batı'ya nükleer tepkisi: Uranyum zenginleştirilmesinde sınırımız yok - Son Dakika Haber
20:08 Şemdinli'de bir şahıs ölü bulundu - Son Dakika Haber
20:07 YSK, seçime girecek 15 partiyi açıkladı! Davutoğlu'nun Gelecek Partisi listeye giremedi - Son Dakika Haber
20:02 Kendisini yanlışlıkla ağaca asan 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 20:19:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Avrupa, nükleer anlaşmayı Trump'a sattı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]