İran Dışişleri Bakanı Zarif, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısına konuştu: (2) - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye'yle İran'ın, Libya konusunda ortak bakış açısına sahip olduğunu belirterek, "İran ve Türkiye Libya'da ortak bakış açısına sahipler. Umarız ki uluslararası desteğe sahip meşru hükümet tam olarak sorunları çözme yoluna girer." dedi.

Zarif, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşıyla imzaladığı "Diplomatik ve Konsüler Misyonların Taşınmazları Hakkında Mutabakat Zaptı"na değinen Zarif, yıllardır süren bir sorunun bu anlaşmayla çözüme kavuştuğunu söyledi.

Zarif, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan iki ülke kara sınırlarının ticari geçişlere açılmasına işaret ederek, "Karayollarımız ticari geçişlere açıldı, inşallah yolcu geçişleri için de kara ve hava yolları açılır." diye konuştu.

Enerji alanında yapılan iş birliğine ilişkin görüşme gerçekleştirdiklerini de ifade eden Zarif, "Türkiye'nin çabaları sonucunda bu ayın sonu itibarıyla İran'ın doğalgaz akışı Türkiye'ye yeniden başlayacak ve yaz aylarında Türk halkı ve sanayisi İran doğalgazını kullanabilecek." dedi.

Zarif, farklı alanlarda ticari konuların ve ikili ticaretin nasıl geliştirilebileceğinin de görüşmede ele alındığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, salgın nedeniyle iptal edilen ancak yapılması tekrar planlanan İran ziyaretine de değinen Zarif, bu ziyarette Stratejik İş Birliği Zirvesi'nin yapılamasının öngörüldüğünü söyledi.

Türkiye, Rusya ve İran video konferansla Suriye'yi görüşecek

Türkiye ile İran arasında Astana Süreci gibi bölgesel konularda yapılan iş birliğinin devam edeceğini vurgulayan Zarif, Suriye'nin geleceğinin belirlenmesi ve ülkede kalıcı barışın sağlanması için Türkiye, İran ve Rusya'nın yeniden masaya oturacağını ifade etti.

Üç ülkenin önce video konferansla bir toplantı gerçekleştireceğini belirten konuk bakan, pandemi sürecinin el verdiği ölçüde toplantının yüz yüze yapılmasının planlandığını da kaydetti.

Zarif, görüşmede Afganistan'daki barış süreci ile Yemen konusunun da masaya yatırıldığını söyleyerek, "Yemen halkının ne kadar kötü bir durumda olduğunu ve ülkedeki savaşın bir an önce bitmesi gerektiği vurguladık. İran ve Türkiye her zaman Yemen'de şiddetten uzak bir yöntemle sorunun çözülmesinden yana olmuşlardır." dedi.

"İran ve Türkiye Libya'da ortak bakış açısına sahip"

Toplantıda Libya'daki son gelişmelerin de görüşüldüğünü söyleyen Zarif, "İran ve Türkiye Libya'da ortak bakış açısına sahipler. Umarız ki Libya halkının da acıları bir an önce biter ve uluslararası desteğe sahip meşru hükümet tam olarak sorunları çözme yoluna girer." diye konuştu.

Zarif, bölgesel konuların görüşülmesinin de önemine dikkati çekerek, "Bölgesel konuları görüşmek bölgemiz için çok önemli ve bunun için komşularımızla iletişimimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Bu şekilde bölgemiz terörle, radikalizmle ve istikrarsızlıkla mücadelede daha başarılı olacak, halklarımız için daha güzel bir gelecek hazırlanacaktır." dedi.

İki ülke arasındaki seyahatlerin başlamasına ilişkin soruya yanıt veren Zarif, İran'a turist ve yolcu giriş çıkışlarına hala müsaade edilmediğini belirterek, "İçişleri, Sağlık ve Kültür ve Turizm bakanlıkları kuracakları komisyonla komşularımıza kapıları açma konusunda görüş belirtecekler." ifadesini kullandı.

(Bitti)