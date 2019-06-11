Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Biz teröristler ile görüşmeyiz"
Son Dakika Politika Haber

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Biz teröristler ile görüşmeyiz"

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin İran halkına dayattığı savaş karşısında sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Bize karşı ekonomik terör uygulayan bir ABD Başkanı ile müzakere etmeyiz.

İran Dışişleri Bakanı Zarif:
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin İran halkına dayattığı savaş karşısında sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Bize karşı ekonomik terör uygulayan bir ABD Başkanı ile müzakere etmeyiz. Biz teröristler ile görüşmeyiz" dedi.

Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan uluslararası bir haber kuruluşuna açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımlar ve baskıya ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD ile yeni bir müzakere konusuna değinen Zarif," Bize karşı ekonomik terör uygulayan bir ABD Başkanı ile müzakere etmeyiz. Biz teröristler ile görüşmeyiz" ifadelerini kullandı.

"Savaşın karşılığı yine savaştır"

ABD'nin İran halkına savaşa zorladığını belirten İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Hiçbir zaman ABD'nin İran halkına tek taraflı dayattığı savaşı kabul etmeyeceğiz. Çünkü savaşın karşılığı yine savaştır" dedi.

"İki üç Arap ülkesi kendi güvenliklerini ABD ile işbirliğinde görüyor"

Bazı Arap ülkelerini ABD ve İsrail ile yaptıkları işbirliğini de eleştiren İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Bölgede iki üç Arap ülkesi kendi güvenliklerini ABD ile işbirliğinde görüyor. Büyük bir hata içerisindeler" ifadesini kullandı.

"Birleşik Arap Emirlikleri ikinci İsrail olma yolunda"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'den milyar dolarlık silah satın aldığını vurgulayan İran Dışişleri Bakanı Zarif, "BAE bölgede ikinci İsrail olma yolunda" dedi. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:28 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte güncel rakamlar Altın düşüşünü sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Piyasayı 100 milyon dolar dolandıran Meryem Uzerli'nin eski sevgilisi ABD'de ortaya çıktı SP Lideri Karamollaoğlu'nun pasaportu iptal edildi: İsmimin başına 'terör' ifadesi eklenmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 00:49:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Biz teröristler ile görüşmeyiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]