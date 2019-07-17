İran Dışişleri Bakanı Zarif, BM'de - NEW
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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında BM Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı.
İran Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:20 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında BM Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı.
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