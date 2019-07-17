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İran Dışişleri Bakanı Zarif, BM'de - NEW

2 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında BM Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında BM Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, BM'de - NEW
Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:20 Kaynak: AA
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