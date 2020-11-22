İran Dışişleri Bakanı Zarif, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Pedersen Tahran'da görüştü.

Görüşmede Zarif ve Pedersen, Suriye'deki siyasi süreç ve son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Zarif, "Geçen yıllarda Suriye krizinin sona erdirilmesi için uygun fırsatlar doğdu ancak bazı ülkelerin bunları akamete uğratan çabalarıyla karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, görüşmede ayrıca Esed rejimine yönelik yaptırımların kaldırılmasını istedi.

Pedersen de Zarif'e Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarıyla ilgili son durum ve bundan sonraki toplantıların düzenlenmesi için ortaya koyduğu çabalardan söz etti.