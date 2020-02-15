İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Bütün taraflar bir araya gelmedikçe kara kutuya el sürmeyeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Bütün taraflar bir araya gelmedikçe kara kutuya el sürmeyeceğiz' - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Bütün taraflar bir araya gelmedikçe kara kutuya el sürmeyeceğiz"

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, bölgedeki son gelişmeler ile ilgili "Bütün taraflar bir araya gelmedikçe kara kutuya el sürmeyeceğiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif:

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, bölgedeki son gelişmeler ile ilgili "Bütün taraflar bir araya gelmedikçe kara kutuya el sürmeyeceğiz" dedi.


İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, yaptığı açıklamada yanlışlıkla düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin, "Ben Ukrayna uçağının düşüş sebebinin İran tarafından açıklanmasından birkaç saat önce haberdar oldum. Daha öncesinde bana uçağın teknik bir arıza sebebiyle düştüğü söylenmişti" dedi.


Bakan Zarif, "Askeri yetkililerimiz muhtemelen uçağın düşürülmesinden birkaç saat sonra olayı fark ettiler ve perşembe günü akşamına kadar bu olay hakkında araştırmalarda bulunup kimin nasıl ve neden düşürdüğünü ve uçağın düşürülmesine ilişkin neden olan sorunu araştırdılar. Bu tahkikatların yapılması gerekiyordu ve halen devam etmektedir. Biz bütün cevapları bilmiyoruz. Hava savunma sisteminde başında olan kişinin neden bir uçağın kendisine yaklaşmakta olduğunu düşündüğünü bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.


İran Dışişleri Bakanı Zarif, düşürülen Ukrayna uçağına ait kara kutuyu İran'ın okuyamayacağını ancak kara kutunun başka bir ülkeye de verilemeyeceğini belirterek, "Tüm yardım taleplerimize rağmen geri dönüş olmadı. Kara kutunun okunabilmesi için teknik teçhizata ihtiyacımız var" dedi.


Uluslararası havacılık kanunlarına göre İran'ın bu soruşturmayı yönetme yetkisinin olduğunu belirten Zarif, "İran'ın kara kutunun kodlarını çözebilmesi için Amerika ve diğer batılı ülkelerin teçhizat ve yazılımlarına ihtiyacı vardır. Biz yardım talebinde bulunduk. Neden Amerika bize yardım etmedi? Bu insani bir meseledir. Neden bize gerekli teçhizatı vermediler? Neden gerekli yazılımı vermediler?" diye konuştu.


Zarif şu an kara kutunun çözülüp çözülmediği hakkında sorulan soruya, "Hayır biz bu meselede bütün taraflar bir araya gelmedikçe kara kutuya el sürmeyeceğiz" açıklamasında bulundu. - TAHRAN

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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